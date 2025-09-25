Ausilio Inter respinto l’assalto dell’Al Hilal | ha detto no ad un’offerta ricchissima il fattore decisivo

Ausilio Inter, le ultime sul futuro del direttore sportivo del club nerazzurro dopo l’interessamento dell’Al Hilal. Tutti i dettagli. La telenovela di mercato, questa volta, non riguardava un giocatore ma un dirigente. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, era finito nel mirino dell’ Al-Hilal, il club saudita guidato da Simone Inzaghi, tecnico con cui ha lavorato fianco a fianco per quattro anni. Una corte insistente, che avrebbe potuto riunire il ds con l’ex allenatore nerazzurro in Medio Oriente. Alla fine, però, la scelta è stata chiara: Ausilio resterà a Milano, continuando il suo percorso ultraventennale con i colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

