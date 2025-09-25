Auriemma | Questo Napoli sarà difficile batterlo Conte bada al risultato non al gioco

In vista di Milan-Napoli di domenica sera, Raffaele Auriemma ha parlato del match a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Ecco che cosa ha detto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Auriemma: “Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco”

In questa notizia si parla di: auriemma - napoli

Auriemma esalta il Napoli: “Vittoria netta a Firenze, le rivali Scudetto ancora lontane”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, parlando dei temi attuali sugli azzurri: "Rrahmani? Vediamo se sarà pronto per la gara contro il Milan, ma secondo me non ce la fa perché deve proprio rispettare i - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la sessione estiva di mercato #Milan e #Napoli riscrivono la geografia degli ingaggi più alti scalzando #Juventus e #Inter - X Vai su X

Auriemma: "Conte bada al risultato, non al gioco! Ma lui con la Cremonese non avrebbe mai perso..." - A parlare della prossima sfida tra Napoli e Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Raffaele Auriemma: "Temo solo la gestione del gruppo Napoli. Lo riporta tuttonapoli.net

Napoli, Milinkovic-Savic: "Ho saputo dell'interesse a marzo. Difficile dire no a Conte" - Il portiere del Napoli, arrivato dal Torino per 21,5 milioni, ha parlato per la prima volta ai giornalisti. Riporta calciomercato.com