Aumento Iva e privatizzazioni | così Putin finanzia la sua guerra
Roma, 25 settembre 2025 – Brutte notizie per i produttori e consumatori russi. I forzieri del Cremlino si stanno assottigliando e la Piazza Rossa ha bisogno di fare cassa per continuare la guerra in Ucraina. Per questo, il governo russo ha annunciato un nuovo aumento dell’Iva, che dal prossimo gennaio passerà dal 20 al 22 per cento, segnando la seconda stretta fiscale in pochi anni dopo quella del 2019. Il ministero delle Finanze ha precisato che l’aliquota ridotta al 10 per cento resterà in vigore per farmaci, alimenti di base, prodotti per l’infanzia e altri beni considerati di rilevanza sociale, nel tentativo di attenuare l’impatto sui consumatori più fragili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: aumento - privatizzazioni
Fra poche ore saranno annunciati i premi di cassa malati del 2026. Si attende una nuova "stangata". Un aumento del 4% corrisponderebbe, in media, a circa 19 franchi al mese - facebook.com Vai su Facebook
Aumento dell’iva, i possibili rincari - Dalla pasta al vino fino agli elettrodomestici, l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto costerà almeno 100 euro a ogni famiglia Accettare un aumento dell’iva come ci chiede l’Europa per coprire il ... Come scrive panorama.it
Iva, ecco come rinviare l’aumento - Il governo alla ricerca di risorse per spostare al 2014 l’incremento di un punto dell’imposta sui consumi. Segnala panorama.it