Roma, 25 settembre 2025 – Brutte notizie per i produttori e consumatori russi. I forzieri del Cremlino si stanno assottigliando e la Piazza Rossa ha bisogno di fare cassa per continuare la guerra in Ucraina. Per questo, il governo russo ha annunciato un nuovo aumento dell’Iva, che dal prossimo gennaio passerà dal 20 al 22 per cento, segnando la seconda stretta fiscale in pochi anni dopo quella del 2019. Il ministero delle Finanze ha precisato che l’aliquota ridotta al 10 per cento resterà in vigore per farmaci, alimenti di base, prodotti per l’infanzia e altri beni considerati di rilevanza sociale, nel tentativo di attenuare l’impatto sui consumatori più fragili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aumento Iva e privatizzazioni: così Putin finanzia la sua guerra