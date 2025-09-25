Aumentano i codici rossi e gialli | Questo non deve preoccupare

Accessi sostanzialmente stabili, ma aumento delle urgenze e dei codici rossi. È quanto emerge dalla presentazione dei dati del Pronto Soccorso e del servizio 118 dell’ ospedale di Stato per i mesi estivi (giugno, luglio e agosto). L’analisi del triennio 2023-2025, evidenzia una sostanziale stabilità negli accessi totali al Pronto Soccorso: 5.049 nel 2025, pari a una media di 54,8 al giorno (era di 55,5 al giorno nel 2024 e di 52,4 nel 2023). Significativo invece l’incremento dei codici rossi e gialli, che rappresentano le situazioni di maggiore gravità e urgenza: da 765 casi nel 2023, a 821 casi nel 2024 e poi 955 casi nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

