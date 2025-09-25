Auguri Zucchero il re del rock-blues italiano compie 70 anni

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Auguri Zucchero. L'icona del rock-blues italiano compie oggi, giovedì 25 settembre, 70 anni e sceglie di festeggiare a modo suo: trasformando l'Arena di Verona nella sua casa per dodici notti indimenticabili, con un concerto che cadrà proprio nella serata del suo compleanno. La prima data, quella del 16 settembre, ha dato il via a una celebrazione che non è solo un traguardo anagrafico, ma il punto d'osservazione privilegiato su una carriera senza eguali. Nato a Roncocesi nel 1955, Adelmo Fornaciari deve il suo pseudonimo a una maestra delle elementari, che lo definiva "dolce come lo zucchero". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Auguri Zucchero, il re del rock-blues italiano compie 70 anni

