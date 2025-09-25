Netflix ha arruolato un cast di grande talento per interpretare le figure storiche della famiglia Guinness nella serie House of Guinness. Ambientata nel XIX secolo, questa drama storico racconterà le vicende della celebre famiglia dietro il rinomato birrificio Guinness. La produzione, creata da Steven Knight, si focalizza sulla dinastia che ha rivoluzionato il mercato delle bevande in Irlanda e nel mondo. La serie ripercorre la storia di Sir Benjamin Guinness, primo baronetto e fondatore dello stabilimento di St. James’s Gate nel 1759, che divenne l’uomo più ricco d’Irlanda grazie all’esportazione di birra e altri prodotti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Attori di house of guinness e personaggi storici reali a confronto