Atto I stasera al via il Fagagna dance festival
Stasera, giovedì 25 settembre, si alza il sipario sulla seconda edizione di Fagagna Dance Festival, l’evento dedicato alla danza contemporanea che porta in Friuli Venezia Giulia decine di artisti dell’arte coreutica provenienti dalla regione, dall’Italia e da oltre confine.Il primo spettacolo del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: atto - stasera
Miss Livorno 2025, stasera l'ultimo atto alla Terrazza Mascagni: i nomi delle finaliste
.Calcetto È tempo di finali per la Lido League. Stasera ultimo atto al Pardini Sporting Center
Miss Livorno 2025, stasera l'ultimo atto alla Terrazza Mascagni: i nomi delle finaliste
Stasera tra le mura di casa andrà in scena l’atto conclusivo del girone di Coppa Italia Promozione: una sfida da dentro o fuori contro un avversario di grande valore come il Finale. Finale ? Stadio "Francesco Merlo" ? 24 settembre 2025 20:00 FORZA - facebook.com Vai su Facebook