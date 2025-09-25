Attività motoria per la terza età 29 corsi al via da ottobre
Parte la stagione 20252026 di Attività motoria per la terza età, iniziativa promossa dal Comune di Piacenza fin dal 1982 e sempre molto partecipata.Nella scorsa edizione, conclusa a maggio, hanno preso parte circa 800 residenti. Quest’anno saranno attivati 29 corsi, tre in più rispetto alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: attivit - motoria
[FUNCTIONAL TRAINING] Per ginnastica funzionale - #functionaltraining - si intende un'attività motoria eseguibile che ha come obiettivo migliorare il movimento dell'uomo e della donna e l'esplicazione delle funzioni motorie quotidiane. Con i nostri coach Piet - facebook.com Vai su Facebook
Terza età. Un progetto per incentivare l’attività motoria - Il progetto, elaborato dal Dipartimento di Neuroscienze dell'Università "D'Annunzio" e dalla Bioengineering e Biomedicine Company, prevede in una prima fase il reclutamento di 100 ultra65enni ... Segnala quotidianosanita.it
Via all'attività motoria per la terza e quarta età - A seguire partiranno le lezioni di acquagym e in primavera prossima il progetto "Agile". Si legge su ilgazzettino.it