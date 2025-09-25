Attività motoria per la terza età 29 corsi al via da ottobre

Parte la stagione 20252026 di Attività motoria per la terza età, iniziativa promossa dal Comune di Piacenza fin dal 1982 e sempre molto partecipata.Nella scorsa edizione, conclusa a maggio, hanno preso parte circa 800 residenti. Quest’anno saranno attivati 29 corsi, tre in più rispetto alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

