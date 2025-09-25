Attività di droni confermata in diversi aeroporti in Danimarca cosa sta succedendo
Ancora una volta la presenza di droni paralizza un aeroporto europeo, in Danimarca lo scalo di Aalborg è stato chiuso per diverse ore. Aalborg è anche una base aerea militare e si trova nel nord, nella regione dello Jutland, ed è la quarta città della Danimarca per popolazione. Il suo aeroporto è il secondo del Paese a essere stato costretto a chiudere in pochi giorni a causa di droni. Solo lunedì, lo scalo di Copenaghen aveva interrotto temporaneamente le operazioni dopo le segnalazioni di droni in volo nel suo spazio aereo. In quell’occasione, la premier danese Mette Frederiksen aveva detto di “non poter escludere in alcun modo” il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni Anche altri tre aeroporti più piccoli nella regione meridionale (Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup) hanno segnalato attività di droni, ma non sono stati chiusi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
