Attivato l’ambulatorio di prossimità Pnes di Conversano | assistenza sanitaria per persone in difficoltà
Da oggi, giovedì 25 settembre 2025, anche Conversano ospita un Ambulatorio di prossimità Pnes, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute. La nuova sede è attiva al secondo piano del Presidio Territoriale di Assistenza in via Edmondo De Amicis 36 e servirà i comuni di Conversano. 🔗 Leggi su Baritoday.it
