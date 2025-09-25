Attivato l’ambulatorio di prossimità Pnes di Conversano | assistenza sanitaria per persone in difficoltà

Da oggi, giovedì 25 settembre 2025, anche Conversano ospita un Ambulatorio di prossimità Pnes, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute. La nuova sede è attiva al secondo piano del Presidio Territoriale di Assistenza in via Edmondo De Amicis 36 e servirà i comuni di Conversano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

