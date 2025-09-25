Attivato il Servizio civile universale a Lampedusa ecco i progetti in cui saranno impegnati 6 giovani

Servizio civile universale svolto alla Croce Rossa Italiana. Per la prima volta a Lampedusa verranno coinvolti 6 giovani, dai 18 ai 28 anni, che intraprenderanno un percorso di crescita personale e di cittadinanza attiva, contribuendo con il proprio impegno a progetti di carattere sociale e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

