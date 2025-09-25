Atti vandalici nella notte in centro Rifiuti incendiati sotto le auto Due distrutte e una danneggiata

EMPOLI Notte di fuoco in città. Diversi sacchi per la raccolta differenziata posizionati sotto le automobili sono stati dati alle fiamme provocando danni a più vetture in diverse strade del centro. I primi roghi si sono verificati in via Lucchese, fino a via Alamanni, dove un’auto è rimasta parzialmente danneggiata. Poco dopo, a circa 100 metri di distanza, due vetture sono andate a fuoco tra via Empoli Vecchio e via Livornese. L’ultimo intervento si è registrato in via Beato Angelico, dove è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Castelfiorentino. Oltre alle auto le fiamme hanno danneggiato anche il muro di una abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

