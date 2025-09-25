Attenti al lupo rieccolo nell' azienda agricola | stavolta azzannato il malcapitato border collie
Non si placa l'allarme per gli attacchi dei lupi a cani ed animali da allevamento e chi vive in collina inizia ad aver paura. “Ci risiamo, abbiamo avuto un altro attacco da parte di un lupo, stavolta è stato azzannato il nostro cane che abbiamo in azienda, un border collie”. Le immagini sono. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Attenti al lupo nell'azienda agricola, sbranate due pecore: "Il pericolo inizia ad essere anche per l'uomo"
Comune di Sesta Godano. . ATTENTI AL LUPO 2! Pubblico l’intervista che spero possa spiegare meglio il post di ieri. Parlare solo di convivenza e di paure ingiustificate non rende giustizia alla realtà. Il lupo ha già attaccato l’uomo, anche in Italia, e le continue - facebook.com Vai su Facebook
Uno è già stato massacrato, altri sono stati condannati a morte, 3mila rischiano di essere uccisi! La guerra ai lupi è ufficialmente aperta. Fermiamola! Vai su https://lav.it/attenti-al-lupo e chiedi a @GPichetto di non attuare decisione europea per abbassare prote - X Vai su X
Attenti al lupo, cresce la paura in tutto il Paese. Le regioni all’attacco, serve un piano nazionale degli abbattimenti - Le regioni all’attacco, serve un piano nazionale degli abbattimenti ... Segnala blitzquotidiano.it
Rimini, attenti al lupo: "Una marcia su Roma per fermare la strage" - Arrivano nei giardini, sbranano altri animali, si avvicinano agli uomini. Secondo msn.com