Nell’aprile dello scorso anno fu soprannominata “ammazzadroni“ quando con un colpo del celeberrimo cannone Oto Melara da 7662 millimetri riuscì ad abbattere un drone lanciato dalle milizie Houthi e indirizzato verso una nave portacontainer, nei pressi dello stretto di Bar El-mandeb. È “spezzina“ la fregata multiruolo inviata dal ministro della Difesa Guido Crosetto per soccorrere gli italiani coinvolti negli attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Nave Fasan aveva lasciato ai primi di agosto la base navale della Spezia per partecipare all’operazione Mare Sicuro – dispositivo aeronavale finalizzato a garantire la sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale – e si trovava in navigazione a nord di Creta quando, all’alba di ieri, è arrivato l’ordine di servizio arrivato dalla Difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attacco alla Sumud Flotilla. Inviata la ’spezzina’ Fasan per soccorrere gli italiani