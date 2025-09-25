Attacco alla Sumud Flotilla Inviata la ’spezzina’ Fasan per soccorrere gli italiani
Nell’aprile dello scorso anno fu soprannominata “ammazzadroni“ quando con un colpo del celeberrimo cannone Oto Melara da 7662 millimetri riuscì ad abbattere un drone lanciato dalle milizie Houthi e indirizzato verso una nave portacontainer, nei pressi dello stretto di Bar El-mandeb. È “spezzina“ la fregata multiruolo inviata dal ministro della Difesa Guido Crosetto per soccorrere gli italiani coinvolti negli attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Nave Fasan aveva lasciato ai primi di agosto la base navale della Spezia per partecipare all’operazione Mare Sicuro – dispositivo aeronavale finalizzato a garantire la sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale – e si trovava in navigazione a nord di Creta quando, all’alba di ieri, è arrivato l’ordine di servizio arrivato dalla Difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sumud - flotilla
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Mobilitiamoci per la Global Sumud Flotilla. Gli attacchi israeliani di questa notte contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono atti di pirateria e terrorismo" Fra le imbarcazioni colpite ne risulta almeno una battente anche bandiera italiana. Mentre Mel - facebook.com Vai su Facebook
Meloni definisce "pericolosa e irresponsabile" la missione della Global Sumud Flotilla: "Condanno quanto accaduto stanotte. Però ribadisco che non c'è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano e le autorità pr - X Vai su X
A che punto è la Flotilla, ieri notte attacco di droni. Crosetto invia fregata italiana in soccorso; Guerra Israele, Trump ai leader arabi: Israele non annetterà la Cisgiordania; La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare.
Attacco alla Sumud Flotilla. Inviata la ’spezzina’ Fasan per soccorrere gli italiani - Nell’aprile 2024 abbattè un drone nel Mar Rosso, ma ora potrebbe essere venduta alla Grecia. Segnala msn.com
Attacco alla Flotilla. La condanna dell'Ue, l'Onu chiede un'indagine. Il governo invia una fregata - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Secondo ansa.it