Attacco alla Sumud Flotilla Inviata la ’spezzina’ Fasan per soccorrere gli italiani

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’aprile dello scorso anno fu soprannominata “ammazzadroni“ quando con un colpo del celeberrimo cannone Oto Melara da 7662 millimetri riuscì ad abbattere un drone lanciato dalle milizie Houthi e indirizzato verso una nave portacontainer, nei pressi dello stretto di Bar El-mandeb. È “spezzina“ la fregata multiruolo inviata dal ministro della Difesa Guido Crosetto per soccorrere gli italiani coinvolti negli attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Nave Fasan aveva lasciato ai primi di agosto la base navale della Spezia per partecipare all’operazione Mare Sicuro – dispositivo aeronavale finalizzato a garantire la sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale – e si trovava in navigazione a nord di Creta quando, all’alba di ieri, è arrivato l’ordine di servizio arrivato dalla Difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

attacco alla sumud flotilla inviata la 8217spezzina8217 fasan per soccorrere gli italiani

© Lanazione.it - Attacco alla Sumud Flotilla. Inviata la ’spezzina’ Fasan per soccorrere gli italiani

In questa notizia si parla di: sumud - flotilla

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

A che punto è la Flotilla, ieri notte attacco di droni. Crosetto invia fregata italiana in soccorso; Guerra Israele, Trump ai leader arabi: Israele non annetterà la Cisgiordania; La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare.

attacco sumud flotilla inviataAttacco alla Sumud Flotilla. Inviata la ’spezzina’ Fasan per soccorrere gli italiani - Nell’aprile 2024 abbattè un drone nel Mar Rosso, ma ora potrebbe essere venduta alla Grecia. Segnala msn.com

Attacco alla Flotilla. La condanna dell'Ue, l'Onu chiede un'indagine. Il governo invia una fregata - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Sumud Flotilla Inviata