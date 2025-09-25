Attacco a Flotilla Spagna imita Italia e invia nave della Marina per assistere attivisti Sánchez | Rispettare diritto internazionale - VIDEO

Anche la Spagna si compatta allo schieramento internazionale per la sicurezza e la tutela di attivisti e cittadini europei a bordo della Flotilla: la nave "Furor", un guardacoste d'altura dell'esercito, partirà da Cartagena diretta a Creta Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo, ha annunciato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attacco a Flotilla, Spagna imita Italia e invia nave della Marina per assistere attivisti, Sánchez: "Rispettare diritto internazionale" - VIDEO

“L’accoglienza di Barcellona ci ha dato forza”: la Global Sumud Flotilla è partita oggi dalla Spagna verso Gaza

Global Flotilla, Conte: “Governo dia protezione diplomatica agli attivisti sulle imbarcazioni, come ha fatto la Spagna”

GLOBAL SUMUD FLOTILLA “I governi avvisano i partecipanti di un imminente attacco di Israele”. Un post di pochi minuti fa pubblicato sui social dell’organizzazione umanitaria. È grande la preoccupazione. Nel frattempo anche la Spagna, dopo l’Italia, ha invi - facebook.com Vai su Facebook

Anche la Spagna farà partire una nave a soccorso della Flotilla Sanchez,'una nave dalla Spagna per proteggere la Flotilla' - Notizie - http://Ansa.it - X Vai su X

Flotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. Da ilgazzettino.it

A che punto è la Flotilla, nella notte attacco di droni. Crosetto invia fregata italiana in soccorso - Stanotte, in acque internazionali a sud di Creta, droni, bombe sonore, spray urticanti e ordigni, hanno causato danni ad alcune imbarcazioni ma senza feriti tra gli equipaggi. Da msn.com