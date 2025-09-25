Attacco a Flotilla Spagna imita Italia e invia nave della Marina per assistere attivisti Sánchez | Rispettare diritto internazionale - VIDEO

Anche la Spagna si compatta allo schieramento internazionale per la sicurezza e la tutela di attivisti e cittadini europei a bordo della Flotilla: la nave "Furor", un guardacoste d'altura dell'esercito, partirà da Cartagena diretta a Creta Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo, ha annunciato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

