Attacchi a Global Sumud Flotilla | quando l' umanità diventa una minaccia anche quando fa solidarietà contro il genocidio a Gaza

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un attacco aereo mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un attacco aereo mentre navigava in acque internazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a Siracusa: “Pronti a partire, gli attacchi non ci spaventano”

Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli»

Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacchi alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche

attacchi global sumud flotillaLa Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia l'intervento di soccorso di una fregata della Marina militare ... Da wired.it

attacchi global sumud flotillaDopo l'attacco alla Global Sumud Flottilla Crosetto invia una fregata della Marina in soccorso - Contro le imbarcazioni droni, spray urticante e bombe sonore, dicono gli equipaggi. Scrive ilfoglio.it

