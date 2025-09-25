Atta e il gol contro l’Inter, il francese ha celebrato il proprio primo centro in Serie A con la maglia dell’Udinese: il commento sul match di San Siro. Intervenuto a Sky Sport durante la cerimonia di presentazione del Third Kit 202526 dell’ Udinese, in occasione della Milano Fashion Week, il centrocampista francese Arthur Atta ha parlato brevemente del momento più significativo della sua stagione: il gol vittoria realizzato contro l’ Inter al Meazza. GOL – «Il gol di San Siro è stato molto importante per me, è stato il mio primo nel vostro campionato», ha dichiarato il giovane francese. La rete ha rappresentato non solo il momento chiave della sfida contro i nerazzurri, ma anche un segnale della sua crescita personale e del contributo che può dare alla squadra friulana in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atta ripensa alla rete segnata all’Inter: «Il gol di San Siro è stato molto importante per me, ecco perché…»