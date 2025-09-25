Atrofia muscolare spinale | due anni di screening neonatale in Lombardia Adesione al 98%
Lo screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) in Lombardia compie due anni. “In questi due anni sono nati oltre 125mila bambini in Regione e più di122 mila sono stati sottoposti allo screening neonatale per la SMA grazie al consenso dei genitori – dichiara Giacomo Cosentino, vice presidente del Consiglio regionale -. Con i dati che abbiamo ora, considerando che il 2025 non è ancora terminato, l’adesione allo screening è pari al 98%. Di questi 122mila bimbi, 12 bambini sono risultati positivi, di questi 6 erano presintomatici. È stato possibile avviare per tutti una terapia mirata, per i casi idonei è stata utilizzata la terapia genica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: atrofia - muscolare
Attraversa lo Stretto a nuoto per salvare i malati di Atrofia muscolare spinale
In questo video ironico Lucia Ocone è Veronika con una nuova televendita, ma è per la nuova campagna di Famiglie SMA per sostenere famiglie con atrofia muscolare
Lo scorso 17 settembre, all’Ospedale Microcitemico “A. Cao” di Cagliari, una bimba di pochi mesi ha ricevuto per la prima volta in Sardegna la terapia genica per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA). La diagnosi di SMA di tipo 1 era arrivata solo un mese pri - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia, in 2 anni screening neonatale Sma per 122mila bambini - "Sono trascorsi due anni dall'introduzione in Lombardia dello screening neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale (Sma), che ha rappresentato una svolta importante per la diagnosi precoce di questa pa ... ansa.it scrive
Famiglie Sma si unisce alla famiglia Fish - L'associazione è nata nel 2001 e da allora è in prima linea per combattere l’Atrofia Muscolare Spinale, una malattia genetica rara. Come scrive vita.it