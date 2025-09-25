Atrofia muscolare spinale | due anni di screening neonatale in Lombardia Adesione al 98%

Lo screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) in Lombardia compie due anni. “In questi due anni sono nati oltre 125mila bambini in Regione e più di122 mila sono stati sottoposti allo screening neonatale per la SMA grazie al consenso dei genitori – dichiara Giacomo Cosentino, vice presidente del Consiglio regionale -. Con i dati che abbiamo ora, considerando che il 2025 non è ancora terminato, l’adesione allo screening è pari al 98%. Di questi 122mila bimbi, 12 bambini sono risultati positivi, di questi 6 erano presintomatici. È stato possibile avviare per tutti una terapia mirata, per i casi idonei è stata utilizzata la terapia genica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

