Atripalda | serata di musica dal vivo con jam session aperta

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atripalda (AV), 27 settembre 2025 – Alle 21 di sabato 27 settembre, in via Melfi 12, si terrà una jam session aperta a musicisti e appassionati.Un'occasione per condividere la musicaL’evento, che consente a chiunque di portare uno strumento, cantare o semplicemente ascoltare, offre uno spazio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atripalda - serata

Serata Argentina, musica dal vivo, asado e empanadas - Torna a Roma la "Serata Argentina" il 17 luglio all’Hacienda tra asado, empanadas e musica dal vivo. Riporta romatoday.it

Not(t)e da Oscar: a Teramo una serata tra musica e cinema - Lunedì 21 luglio, piazza Sant'Anna diventerà il palcoscenico di 'Not(t)e da Oscar', un viaggio emozionale tra ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Atripalda Serata Musica Vivo