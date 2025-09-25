atp torino 2025 quanto costano i biglietti per vedere dal vivo le nitto finals

Le Nitto ATP Finals 2025 si svolgeranno dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino. L’evento, che vede già qualificati Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, si prepara a battere nuovi record di pubblico e ad offrire uno spettacolo che va oltre il tennis. Sono stati infatti venduti oltre 150 mila biglietti con richieste da 100 Paesi diversi, 12 in più rispetto al 2024. La predominanza resta italiana, ma l’interesse internazionale dimostra la rilevanza mondiale dell’appuntamento. L’inaugurazione sarà affidata al Grand Opening Show, in programma il 6 novembre alle 21, con protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

