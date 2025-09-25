ATP Tokyo | Alcaraz vola al secondo turno nonostante un problema alla caviglia

Attimi di grande paura per Carlos Alcaraz nel suo match d’esordio all’ATP 500 di Tokyo 2025: il numero uno del mondo, protagonista assoluto del circuito, ha rischiato seriamente di compromettere il suo cammino in Giappone a causa di un problema alla caviglia sinistra, fortunatamente poi rientrato. Nonostante lo spavento, lo spagnolo ha battuto l’argentino Sebastian . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

