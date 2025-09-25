ATP Tokyo 2025 Darderi supera Nishioka e approda agli ottavi di finale

Nel primo turno del torneo ATP 500 di Tokyo Luciano Darderi supera la wild card giapponese Yoshihito Nishioka 7-6(9) 6-3 in poco più di due ore. Negli ottavi di finale il giocatore italiano affronterà lo statunitense Jenson Brooksby, autore dell’eliminazione del francese Ugo Humbert. L’italiano salva palla break nel primo gioco, cede il servizio nel terzo dopo un game molto lungo e lo recupera nel quarto. Il nipponico annulla la palla del possibile 3-5 e salva due set point nel decimo gioco. Nessuno dei due contendenti riesce a prevalere e la soluzione della prima frazione arriva al tie-break. Darderi è il primo a vincere il punto in risposta per il 2-1, il giapponese replica per il 4-4 e annulla due set point prima di fallire quello a propria disposizione sull’8-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Tokyo 2025, Darderi supera Nishioka e approda agli ottavi di finale

In questa notizia si parla di: tokyo - darderi

ATP Tokyo 2025: Berrettini trova Munar, Darderi sfida Nishioka. Alcaraz parte con Baez

Tabellone ATP Tokyo 2025: sorteggio intrigante per Berrettini e Darderi. Al via Alcaraz e Fritz

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Darderi, Sinner e Alcaraz (LIVE) - X Vai su X

Matteo #Berrettini in campo a Tokyo, insieme a lui anche Darderi: il tabellone principale dell'ATP 500 - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo; ATP Tokyo, in tabellone Berrettini e Darderi; Tabellone ATP Tokyo 2025: sorteggio intrigante per Berrettini e Darderi. Al via Alcaraz e Fritz.

Tabellone ATP Tokyo 2025: sorteggio intrigante per Berrettini e Darderi. Al via Alcaraz e Fritz - Tabellone sorteggiato a Tokyo, per il popolare ATP 500 dell'Ariake Coliseum prossimo a prendere il via nella capitale giapponese. oasport.it scrive

ATP Tokyo 2025: Berrettini trova Munar, Darderi sfida Nishioka. Alcaraz parte con Baez - Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 giapponese: due italiani al via, mentre lo spagnolo numero uno del seeding ... Secondo sportface.it