Buona la prima per Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Tokyo. Nonostante un problema alla caviglia, accusato ad inizio primo set, il numero uno del mondo ha superato in due set l’argentino Sebastian Baez. Un match segnato anche da una breve interruzione per pioggia, con Alcaraz che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 ed ora se la vedrà con il belga Zizou Bergs, che ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo, fresco vincitore del torneo di Chengdu, in tre set per 1-6 7-6 7-6. Esordio vincente anche per Taylor Fritz, testa di serie numero due, ma l’americano ha faticato molto contro il candese Gabriel Diallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Tokyo 2025, Alcaraz vince all'esordio. Bel successo di Darderi, avanti anche Fritz e Rune