Jannik Sinner torna in campo e vince all'esordio nell'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, numero due al mondo, ha battuto in due set il croato Marin Cilic, 97° nel ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 22' di gioco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Atp Pechino: Sinner comincia bene, Cilic battuto in due set