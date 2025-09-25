Atp Pechino | Sinner comincia bene Cilic battuto in due set
Jannik Sinner torna in campo e vince all'esordio nell'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, numero due al mondo, ha battuto in due set il croato Marin Cilic, 97° nel ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 22' di gioco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: pechino - sinner
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
#Sinner-Atmane, secondo turno Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
Tennis, #Sinner parte in scioltezza a Pechino: #Cilic ko in due set - facebook.com Vai su Facebook
ATP Pechino: esordio sul velluto per Sinner, dominato Cilic - Italiani | La velocità di crociera del numero 2 travolge il veterano croato: per Jannik un match ordinato e ottime notizie dal servizio (77% di prime in campo). Da ubitennis.com
Dove vedere in tv Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025: orario, programma, streaming - Comincia domani, giovedì 25 settembre, il percorso di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino 2025. Riporta oasport.it