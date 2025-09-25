Atp Pechino 2025 Sinner torna e vince | doppio 6-2 a Cilic

Lettera43.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio senza difficoltà per Jannik Sinner all’ Atp 500 di Pechino 2025. Il finalista uscente, al rientro dopo la sconfitta in finale agli Us Open, ha battuto comodamente il croato Marin Cilic con un doppio 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Partita senza storia, dominata dall’azzurro sin dai primi scambi con un’ottima percentuale al servizio (77 per cento di prime palle in campo che gli hanno concesso di fare tre punti su quattro). Lo stesso fondamentale non ha aiutato l’ex numero tre del ranking, che ha messo in campo meno del 50 per cento di prime e commesso quattro doppi falli a fronte di soli tre ace. 🔗 Leggi su Lettera43.it

atp pechino 2025 sinner torna e vince doppio 6 2 a cilic

© Lettera43.it - Atp Pechino 2025, Sinner torna e vince: doppio 6-2 a Cilic

In questa notizia si parla di: pechino - sinner

Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo

Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà

Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti

atp pechino 2025 sinnerATP 500 Pechino, l’edizione 2025 arriva in tv: in campo anche Sinner, quando e dove vedere il torneo - ATP 500 Pechino, l’edizione 2025 arriva in tv: in campo anche Jannik Sinner, quando e dove vedere il torneo sul cemento ... Scrive superguidatv.it

atp pechino 2025 sinnerAtp Pechino: rientro vincente per Sinner, batte Cilic in due set - 2 del tennis mondiale al torneo Atp 500 in Cina ha battuto il croato Marin Cilic in due set con il punteggio di 6- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Pechino 2025 Sinner