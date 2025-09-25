Atp Pechino 2025 Sinner torna e vince | doppio 6-2 a Cilic
Esordio senza difficoltà per Jannik Sinner all’ Atp 500 di Pechino 2025. Il finalista uscente, al rientro dopo la sconfitta in finale agli Us Open, ha battuto comodamente il croato Marin Cilic con un doppio 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Partita senza storia, dominata dall’azzurro sin dai primi scambi con un’ottima percentuale al servizio (77 per cento di prime palle in campo che gli hanno concesso di fare tre punti su quattro). Lo stesso fondamentale non ha aiutato l’ex numero tre del ranking, che ha messo in campo meno del 50 per cento di prime e commesso quattro doppi falli a fronte di soli tre ace. 🔗 Leggi su Lettera43.it
