atp pechino 2025 sinner in campo oggi contro cilic

Jannik Sinner debutta oggi, giovedì 25 settembre, all’ Atp Pechino 2025, torneo 500 che va in scena al Beijing Olympic Green Tennis Center fino al 1° ottobre. Il tennista azzurro (testa di serie n°1) esordisce ai sedicesimi di finale contro il croato Marin Cilic, 37 anni tra pochi giorni ed ex n°3 del mondo. L’inizio del match è previsto per le 13.00. Tra i due c’è solo un precedente, che sorride all’italiano. Il classe 2001 ha vinto nel 2021 in occasione dei quarti di finale di Davis Cup con il punteggio di 3-6 7-6 6-3. Sinner e il sorpasso ad Alcaraz. L’obbiettivo del 24enne altoatesino è di ritornare alla posizione n°1 del ranking entro la fine dell’anno e quindi superare il suo grande rivale, Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

