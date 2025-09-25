Atp Pechino 2025 Sinner in campo oggi contro Cilic
Jannik Sinner debutta oggi, giovedì 25 settembre, all’ Atp Pechino 2025, torneo 500 che va in scena al Beijing Olympic Green Tennis Center fino al 1° ottobre. Il tennista azzurro (testa di serie n°1) esordisce ai sedicesimi di finale contro il croato Marin Cilic, 37 anni tra pochi giorni ed ex n°3 del mondo. L’inizio del match è previsto per le 13.00. Tra i due c’è solo un precedente, che sorride all’italiano. Il classe 2001 ha vinto nel 2021 in occasione dei quarti di finale di Davis Cup con il punteggio di 3-6 7-6 6-3. Sinner e il sorpasso ad Alcaraz. L’obbiettivo del 24enne altoatesino è di ritornare alla posizione n°1 del ranking entro la fine dell’anno e quindi superare il suo grande rivale, Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pechino - sinner
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
LIVE Alle 13 Sinner-Cilic: parte la caccia di Jannik al titolo di Pechino - X Vai su X
Jannik Sinner torna in campo! Il numero 2 del mondo esordirà giovedì 25 settembre contro Marin Cilic al torneo ATP 500 di Pechino alle ore 13 italiane. #janniksinner #sinner #cilic #pechino #atp - facebook.com Vai su Facebook
ATP 500 Pechino, l’edizione 2025 arriva in tv: in campo anche Sinner, quando e dove vedere il torneo - ATP 500 Pechino, l’edizione 2025 arriva in tv: in campo anche Jannik Sinner, quando e dove vedere il torneo sul cemento ... superguidatv.it scrive
LIVE Alle 13 Sinner-Cilic: parte la caccia di Jannik al titolo di Pechino - Il numero 2 del mondo torna in campo dopo la finale degli Us Open persa contro Alcaraz. Scrive gazzetta.it