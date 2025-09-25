Atp Pechino 2025 non solo Sinner | gli altri italiani in campo

È iniziato il torneo Atp 500 di Pechino con le gare di primo turno, che hanno riservato anche qualche sorpresa. Fuori infatti il russo, quinto del seeding, Karen Khachanov, battuto in due set da Alexandre Muller. Tutto facile invece per Jannik Sinner, che ha eliminato con un doppio 6-2 l’esperto Marin Cilic: per l’altoatesino, numero due del mondo, un match in discesa sin dai primi scambi, grazie a solidità da fondo e ottime percentuali al servizio. Ai nastri di partenza del torneo ci sono altri tre azzurri: si tratta di Lorenzo Musetti, reduce dalla delusione di Chengdu, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Lettera43.it

