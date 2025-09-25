ATP Pechino 2025 | Muller elimina Khachanov ricomincia bene Davidovich Fokina

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’attesa di scoprire come andrà a finire l’esordio di Jannik Sinner contro Marin Cilic (che, tra le altre cose, resta uno dei pochi a essersi inserito tra i vincitori Slam dell’epoca Federer-Nadal-Djokovic), sono già arrivati alcuni risultati di un certo interesse dalle parti di Pechino, dove il China Open in fatto d’ATP 500 sta iniziando a mettersi in moto. Si sa già chi ci sarà per il vincitore di Sinner-Cilic: si tratta di Terence Atmane. E, se vincesse Jannik, con il francese sarebbe una rivincita della semifinale (a sorpresa) di Cincinnati. Zhizhen Zhang era al suo secondo torneo dal rientro (il precedente era Hangzhou), ma ancora non è evidentemente a pieno regime. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp pechino 2025 muller elimina khachanov ricomincia bene davidovich fokina

© Oasport.it - ATP Pechino 2025: Muller elimina Khachanov, ricomincia bene Davidovich Fokina

In questa notizia si parla di: pechino - muller

atp pechino 2025 mullerATP Pechino: Atmane attende Sinner per la rivincita. Forfait di Musetti in doppio - Atmane torna a vincere un match di tabellone principale, mentre Davidovich Fokina travolge Ugo Carabelli ... Lo riporta ubitennis.com

atp pechino 2025 mullerATP 500 Pechino, l’edizione 2025 arriva in tv: in campo anche Sinner, quando e dove vedere il torneo - ATP 500 Pechino, l’edizione 2025 arriva in tv: in campo anche Jannik Sinner, quando e dove vedere il torneo sul cemento ... superguidatv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atp Pechino 2025 Muller