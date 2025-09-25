ATP Pechino 2025 | Muller elimina Khachanov ricomincia bene Davidovich Fokina
Nell’attesa di scoprire come andrà a finire l’esordio di Jannik Sinner contro Marin Cilic (che, tra le altre cose, resta uno dei pochi a essersi inserito tra i vincitori Slam dell’epoca Federer-Nadal-Djokovic), sono già arrivati alcuni risultati di un certo interesse dalle parti di Pechino, dove il China Open in fatto d’ATP 500 sta iniziando a mettersi in moto. Si sa già chi ci sarà per il vincitore di Sinner-Cilic: si tratta di Terence Atmane. E, se vincesse Jannik, con il francese sarebbe una rivincita della semifinale (a sorpresa) di Cincinnati. Zhizhen Zhang era al suo secondo torneo dal rientro (il precedente era Hangzhou), ma ancora non è evidentemente a pieno regime. 🔗 Leggi su Oasport.it
