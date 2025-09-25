ATP di Pechino Sinner | Ho fatto un buon match Cilic è sempre un avversario forte da affrontare
Pechino, 25 settembre 2025 – Jannik Sinner batte Marin Cilic e vola agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Pechino. Oggi, giovedì 15 settembre, il tennista azzurro, numero due del mondo, ha battuto il croato nei sedicesimi del torneo cinese, iniziando al meglio l’ultima parte di stagione, che dallo swing asiatico culminerà nelle Finals di Torino. Una vittoria poco sofferta per Sinner, che si è imposto in due set con un doppio 6-2, ma che è tornato a vincere dopo la delusione per la finale persa con Alcaraz agli Us Open, che gli è costato il sorpasso al primo posto del ranking. “Io cerco sempre di rimanere molto concentrato nei primi turni di un torneo”, ha detto Sinner a caldo dal cemento di Pechino, “oggi ho fatto una buona prestazione e sono ovviamente contento di aver passato il turno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: pechino - sinner
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà
Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti
Buon esordio di #Sinner nel torneo di Pechino dove sconfigge #Cilic con un doppio 6-2 #ChinaOpen - X Vai su X
Tennis, #Sinner parte in scioltezza a Pechino: #Cilic ko in due set - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Cilic 6-2, 6-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA: debutto in scioltezza per l’azzurro - 43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner- oasport.it scrive
Sinner-Cilic 6-2, 0-1 diretta, Jannik vince il primo set all'Atp 500 di Pechino. Dove vederla in tv e streaming, precedenti e il programma - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... Come scrive ilgazzettino.it