ATP 500 Tokyo Alcaraz batte Baez col brivido infortunio | ecco cosa è successo

ATP 500 Tokyo Alcaraz batte Baez col brivido infortunio

Sportface.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz supera facilmente Baez in due set, ma la sfida è stata caratterizzata da un piccolo problema fisico per lo spagnolo. L’ATP 500 di Tokyo inizia bene per il n°1 del ranking ATP Carlos Alcaraz, seppur non tutto sia filato liscio come l’olio. Il primatista al mondo, infatti, ha subito un brivido riguardante un’infortunio che, nel complesso, non ha però influenzato la sua partita, mettendo però un po’ di paura al tennista. Durante il 1° set, infatti, l’iberico si è fermato dopo uno scatto in avanti per recuperare da una palla corta dell’avversario. Subito una fitta, dolore alla caviglia e poi a terra dolorante, con l’arbitro che ha subito lasciato il proprio posto per constatare le condizioni dello spagnolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

