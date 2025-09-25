ATP 500 Pechino esordio in scioltezza per Sinner | vittoria contro Cilic e accesso agli ottavi

Sportface.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince e convince Jannik Sinner, che lascia a Marin Cilic solamente quattro game. L’altoatesino accede agli ottavi di finale e sfiderà Atmane. L’avventura cinese di Jannik Sinner inizia nel migliore dei modi. L’italiano n°2 del ranking mondiale ATP ha dominato il match contro Marin Cilic, classe 1988 e n°97 dell’attuale ranking. Il croato nulla ha potuto contro un Sinner in formissima, voglioso di dimenticare la delusione della finale persa agli US Open contro Carlos Alcaraz. La stagione, infatti, non è assolutamente finita, con l’altoatesino che dovrà difendere ancora diversi punti e arrivare in forma per le ATP Finals. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pechino - esordio

Quando torna in campo Sinner: sorteggiato il tabellone di Pechino, esordio contro Cilic | Data e dove vederlo in tv

ATP Pechino, il tabellone di Sinner: esordio con Cilic, Musetti e Zverev nella parte bassa

Lucia Bronzetti saluta all’esordio a Pechino, Rakhimova al secondo turno

atp 500 pechino esordioSinner-Cilic 1-1 diretta, l'esordio di Jannik all'Atp 500 di Pechino. Dove vederla in tv e streaming, precedenti e il programma - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... Da ilmattino.it

atp 500 pechino esordioSinner-Atmane, secondo turno Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero due del mondo, al ritorno in campo dopo la finale degli US Open, ha iniziato la sua corsa nel torneo cinese con la vittoria su Marin Cilic ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp 500 Pechino Esordio