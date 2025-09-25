ATP 500 Pechino esordio in scioltezza per Sinner | vittoria contro Cilic e accesso agli ottavi

Vince e convince Jannik Sinner, che lascia a Marin Cilic solamente quattro game. L’altoatesino accede agli ottavi di finale e sfiderà Atmane. L’avventura cinese di Jannik Sinner inizia nel migliore dei modi. L’italiano n°2 del ranking mondiale ATP ha dominato il match contro Marin Cilic, classe 1988 e n°97 dell’attuale ranking. Il croato nulla ha potuto contro un Sinner in formissima, voglioso di dimenticare la delusione della finale persa agli US Open contro Carlos Alcaraz. La stagione, infatti, non è assolutamente finita, con l’altoatesino che dovrà difendere ancora diversi punti e arrivare in forma per le ATP Finals. 🔗 Leggi su Sportface.it