ATP 500 di Pechino Sinner torna in campo | nella giornata di oggi l’esordio con Cilic

Cdn.ilfaroonline.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner torna in campo e si prepara all’esordio nell’Atp 500 di Pechino. Oggi, giovedì 25 settembre, il numero due del mondo affronterà il croato Marin Cilic nel torneo cinese. Per l’azzurro si tratta del primo match dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz, che in quell’occasione gli ha anche sfilato il primato in classifica. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming. Sinner-Cilic, orario e precedenti. Il match tra Sinner e Cilic all’Atp 500 di Pechino inizierà non prima delle 13 italiane (le 19 ora locale). Un solo precedente in carriera tra i due, risalente ai quarti della Coppa Davis 2021 tra Italia e Croazia: successo in tre set per l’azzurro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

