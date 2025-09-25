Atp 500 di Pechino Sinner batte il croato Cilic in due set
Con un doppio 6-2 dopo un'ora e 21 minuti, Jannik Sinner torna alla vittoria dopo la finale degli Us Open e lo fa nel primo turno del China Open di Pechino dove supera agevolmente il croato Marin Cilic. Gara sempre in controllo, il numero due del mondo ha iniziato il "rodaggio" verso gli altri turni e gli appuntamenti delle prossime settimane. L'azzurro è stato molto solido al servizio così come con dritto e rovescio: non ha avuto passaggi a vuoto e la concentrazione è parsa quella di sempre. Ottime nozie, per Jannik, che adesso dovrà affrontare il francese Atamane. La vittoria di Sinner. Il primo set vede un sostanziale equilibrio con il croato molto solido al servizio: si procede in una situazione di parità fino al quinto game dove Jannik gioca benissimo, si conquista le prime palle break e concretizza il vantaggio salendo 3-2 e successivamente 4-2 sul proprio turno di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
