Atmosfere bavaresi specialità gastronomiche e musica dal vivo | al via la festa della birra

Ravennatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 29 settembre la terrazza del Mercato Coperto di Ravenna in piazza Andrea Costa si trasforma in un vero e proprio angolo di Baviera. Davvero da non perdere l’allestimento scenografico della terrazza, che per l’occasione è stata trasformata con colori, arredi e dettagli capaci di evocare le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

