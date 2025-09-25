Atmosfere bavaresi specialità gastronomiche e musica dal vivo | al via la festa della birra

Fino al 29 settembre la terrazza del Mercato Coperto di Ravenna in piazza Andrea Costa si trasforma in un vero e proprio angolo di Baviera. Davvero da non perdere l’allestimento scenografico della terrazza, che per l’occasione è stata trasformata con colori, arredi e dettagli capaci di evocare le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it