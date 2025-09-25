Atletica La corona d’alloro a Mattia Vasoli e Sara Chiocca

La prima edizione della Stramulazzo, “ La Corsa di Dante ”, ha visto una schiacciante vittoria per Mattia Vasoli del Gruppo Podistico Parco Apuane e Sara Chiocca del Corrilunigiana. La corsa, un appuntamento podistico riservato ad agonisti e aperto anche ai marciatori, si è rivelata una prova impegnativa e spettacolare, esaltando gli amanti dei percorsi “muscolari” su e giù per le colline della Lunigiana. L’atleta del Parco Apuane, Mattia Vasoli (nella foto), ha tagliato il traguardo con l’ottimo tempo di 420’6“. Alle sue spalle si sono piazzati Claudio Tanzi (Circolo Minerva) con 42’50” e il compagno di squadra di Vasoli, Nicola Cappelli, con 44’39”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In campo femminile, è stata incoronata regina Sara Chiocca che ha dominato la scena, concludendo la sua gara in 53'55".

