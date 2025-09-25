Atletica in lutto | la campionessa morta a 30 anni subito dopo l’allenamento

Il mondo dell’ atletica piange la scomparsa improvvisa di Shewarge Amare Alene, morta a soli 30 anni a causa di un malore accusato durante un allenamento ad Addis Abeba. La maratoneta era stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Pochi mesi fa Shewarge Alene aveva conquistato l’attenzione internazionale con la vittoria alla maratona di Stoccolma, il 31 maggio scorso, confermandosi tra le atlete più promettenti sulla scena mondiale. In carriera aveva corso 27 maratone, vincendone 12, con personali di 1:07:43 nella mezza maratona (Konya 2022) e 2:27:26 nella maratona (Città del Capo 2023). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Atletica in lutto: la campionessa morta a 30 anni subito dopo l’allenamento

In questa notizia si parla di: atletica - lutto

L'atletica italiana si unisce al lutto per la scomparsa di Matteo Franzoso, atleta della Nazionale di sci alpino che ha perso la vita a causa di una caduta durante un allenamento a La Parva (Cile) dove stava preparando la stagione olimpica. Alla sua famiglia van - facebook.com Vai su Facebook

Shewarge Alene è morta a 30 anni dopo un malore in allenamento 4 mesi fa l’ultimo trionfo - Shewarge Alene è morta a 30 anni dopo un malore in allenamento: vincitrice a Stoccolma nel 2025 e con 12 successi in carriera, la maratoneta lascia sotto ... Secondo fanpage.it