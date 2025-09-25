Atalanta il calcio che educa | torna il progetto La Scuola allo Stadio
Bergamo. Lo stadio come aula, il calcio come strumento di educazione. Con la 23ª edizione de “La Scuola allo Stadio”, Atalanta B.C. rinnova per l’anno scolastico 20252026 un progetto che, in oltre vent’anni, ha coinvolto più di 32mila studenti. Un’iniziativa che punta a una vittorie diverse da quelle sul campo: favorire la collaborazione tra scuola e società sportiva, educare al rispetto delle regole e del fair play, contrastare bullismo e cyberbullismo, promuovere stili di vita sani e sensibilizzare alla responsabilità ambientale. “Siamo nella casa di Atalanta, è una casa importante. Lo stadio di bergamo è rappresentativo di quello che è l’Atalanta, di quello che è la città, di quello che sono i tifosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Calcio. Serie A. Disfatta Toro: all'Olimpico l'Atalanta ne fa tre. Ai bergamaschi basta un tempo per chiudere la partita. Irriconoscibili gli uomini di Baroni, dopo il successo di Roma. Zapata sbaglia un rigore. La protesta "anti-Cairo" dei tifosi granata
CHE PSG L'Atalanta di Ivan Juric esce sconfitto 4-0 dal Parc des Princes con un PSG troppo forte #Calcio #ChampionsLeague #Atalanta
