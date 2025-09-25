Atalanta cambia il nome dello stadio | ecco la New Balance Arena

Il Gewiss Stadium di Bergamo cambia nome. L’ Atalanta ha annunciato che l’impianto si chiamerà da oggi 25 settembre New Balance Arena in virtù della partnership fra il club della famiglia Percassi e il brand di abbigliamento statunitense. Già Official Kit Sponsor dall’inizio della stagione 20252026, quest’ultimo ha infatti acquisito i naming rights dell’impianto sportivo oltre che della sede del settore giovanile nerazzurro, che diventa New Balance Academy-Dedicata a Mino Favini, maestro del vivaio della Dea e scopritore di talenti. È la prima volta che il marchio di Boston lega il suo nome allo stadio di una società professionistica: al centro della partnership, l’impegno per restituire valore all’intera comunità e sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

