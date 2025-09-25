Atac aperte le selezioni per nuovi operatori di stazione | il bando e come candidarsi
Atac cerca nuovi operatori e operatrici di stazione per le linee metropolitane di Roma under 30: ecco come candidarsi alla posizione. Le prime assunzioni sono previste entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: atac - aperte
Un lunedì, nero, nerissimo per i pendolari di Roma. Non solo lo sciopero dei treni che durerà fino alle 21. Il 22 settembre è stata proclamata un’agitazione sindacale di 24 ore che coinvolgerà il personale di Atac e Cotral. Per tutta la giornata, quindi, escluse le f - facebook.com Vai su Facebook
Atac, aperte le selezioni per nuovi operatori di stazione: il bando e come candidarsi - Atac cerca nuovi operatori e operatrici di stazione per le linee metropolitane di Roma under 30: ecco come candidarsi alla posizione ... Come scrive fanpage.it
Atac assume, via alla selezione dei nuovi operatori di stazione under 30 - Si tratta della prima selezione dedicata a queste figure professionali che l’azienda non proponeva da oltre dieci anni ... Riporta romatoday.it