Aston Villa-Bologna dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita
Il Bologna inizia il suo viaggio nell'Europa League 2025-2026 in casa dell'Aston Villa: si gioca oggi alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham con diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Emery e Italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: aston - villa
Bologna Fc 1909. . Le parole di Vincenzo Italiano e Nicolò Cambiaghi in vista dell'esordio in Uefa Europa League #AstonVillaBologna #UEL #WeAreOne - facebook.com Vai su Facebook
Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna $SkySport $AstonVilla $Bologna $UEL $SkyUEL sport.sky.it/calcio/europa-… - X Vai su X
