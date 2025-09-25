Aston Villa-Bologna 1-0 | super Skorupski non basta

La trasferta dei rossoblu in Inghilterra è stata seguita in tempo reale da Calciomercato.it Niente rivincita per il  Bologna  in terra inglese: grazie ad un gol di  McGinn, l’ Aston Villa  ha conquistato la prima vittoria. Ai felsinei non è bastato un super  Skorupski, che ha parato anche un rigore nel corso di un secondo tempo ben giocato dai rossoblu. Rammarico anche per una traversa di  Castro  e per una paratona di Bizot all’ultimo minuto di recupero. DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Dopo la vittoria di ieri della  Roma  in casa del Nizza, il calcio italiano cerca un altro acuto europeo in trasferta, con il  Bologna  che farà il suo esordio di Europa League in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

