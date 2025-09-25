Aston Villa-Bologna 1-0 | super Skorupski non basta
La trasferta dei rossoblu in Inghilterra è stata seguita in tempo reale da Calciomercato.it Niente rivincita per il Bologna in terra inglese: grazie ad un gol di McGinn, l’ Aston Villa ha conquistato la prima vittoria. Ai felsinei non è bastato un super Skorupski, che ha parato anche un rigore nel corso di un secondo tempo ben giocato dai rossoblu. Rammarico anche per una traversa di Castro e per una paratona di Bizot all’ultimo minuto di recupero. DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Dopo la vittoria di ieri della Roma in casa del Nizza, il calcio italiano cerca un altro acuto europeo in trasferta, con il Bologna che farà il suo esordio di Europa League in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: aston - villa
