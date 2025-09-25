Aston Villa-Bologna 1-0 decide la rete di McGinn
La squadra di Italiano lotta, ma non riesce a trovare la rete del pari nel match del debutto in Europa League BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Non basta una buona prova al Bologna per raccogliere punti dalla tana dell'Aston Villa, che passa per 1-0 davanti al suo pubblico, nel primo match della fase a gir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: aston - villa
Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny!
Aston Villa ha invitato a firmare Bilal El Khanannous quest’estate
Lucas Digne ha intenzione di tenere conferenze contrattuali con Aston Villa “presto”
Bologna ko all'esordio in Europa League a Birmingham. L'Aston Villa di Emery si impone 1-0 grazie a McGinn #ANSA - X Vai su X
Aston Villa-Bologna, Europa League, tennis e Taranto: le ultimissime - facebook.com Vai su Facebook
Aston Villa-Bologna 1-0: video, gol e highlights - Come nella scorsa stagione in Champions, il Bologna perde anche in Europa League contro l’Aston Villa a Birmingham. Come scrive sport.sky.it
Bologna, l’assedio finale e Skorupski non bastano: l’Aston Villa vince 1-0 - Skorupski salva gli emiliani dal doppio svantaggio neutralizzando un rigore a Watkins ... Si legge su tuttosport.com