Asta il calcio è passione Festa per i ’primi’ 60 anni
Ha soffiato su 60 candeline, l’Asta Taverne. Un traguardo storico, per il club, intriso di passione e grande attaccamento ai colori arancioblù. I festeggiamenti sono andati in scena, venerdì sera, su un palco speciale: il campo sportivo Arnaldo Satini, tornato finalmente a ospitare la presentazione delle squadre dopo quindici anni di attesa. Una cornice d’eccezione, un messaggio di rinascita: i lavori all’impianto, che per un tempo che sembrava interminabile hanno complicato la piena fruizione, sono ormai quasi ultimati. Proprio questo ha permesso non solo di riportare le partite casalinghe della prima squadra ‘a casa’, ma anche di rinnovare una tradizione sentita e attesa, capace di coinvolgere i tesserati e tutta la comunità di Taverne d’Arbia e dei quartieri limitrofi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: asta - calcio
Calcio Eccellenza. La linea verde dell’Asta Taverne. In difesa arriva Piliu, classe 2007
Il Comune mette all'asta e rende edificabile il campo da calcio accanto al Mammut, resta la funzione sportiva
Calcio Eccellenza Toscana, attesa per i gironi. Asta e Mazzola potrebbero sfidarsi subito
Highlights BaldaccioBruni-SportClubAsta 0-2 . . . .#Partita #pallone #almanaccocalcio #astaaleale #calciotoscana #calciosiena #tuttocampo #sportclubasta #tuttocalcio #calciomercato #calcio #arancioble #eccellenza #tavernedarbia #sienaitaly #Campion - facebook.com Vai su Facebook
Ad Avellino il calcio solidale: maglie all'asta, defibrillatori in città - L'idea dell'associazione "Per la storia" è nata dopo la promozione degli irpini in B. Segnala msn.com