Asta il calcio è passione Festa per i ’primi’ 60 anni

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha soffiato su 60 candeline, l’Asta Taverne. Un traguardo storico, per il club, intriso di passione e grande attaccamento ai colori arancioblù. I festeggiamenti sono andati in scena, venerdì sera, su un palco speciale: il campo sportivo Arnaldo Satini, tornato finalmente a ospitare la presentazione delle squadre dopo quindici anni di attesa. Una cornice d’eccezione, un messaggio di rinascita: i lavori all’impianto, che per un tempo che sembrava interminabile hanno complicato la piena fruizione, sono ormai quasi ultimati. Proprio questo ha permesso non solo di riportare le partite casalinghe della prima squadra ‘a casa’, ma anche di rinnovare una tradizione sentita e attesa, capace di coinvolgere i tesserati e tutta la comunità di Taverne d’Arbia e dei quartieri limitrofi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

asta il calcio 232 passione festa per i 8217primi8217 60 anni

© Lanazione.it - Asta, il calcio è passione. Festa per i ’primi’ 60 anni

In questa notizia si parla di: asta - calcio

Calcio Eccellenza. La linea verde dell’Asta Taverne. In difesa arriva Piliu, classe 2007

Il Comune mette all'asta e rende edificabile il campo da calcio accanto al Mammut, resta la funzione sportiva

Calcio Eccellenza Toscana, attesa per i gironi. Asta e Mazzola potrebbero sfidarsi subito

asta calcio 232 passioneAd Avellino il calcio solidale: maglie all'asta, defibrillatori in città - L'idea dell'associazione "Per la storia" &#232; nata dopo la promozione degli irpini in B. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Asta Calcio 232 Passione