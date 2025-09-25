Ha soffiato su 60 candeline, l’Asta Taverne. Un traguardo storico, per il club, intriso di passione e grande attaccamento ai colori arancioblù. I festeggiamenti sono andati in scena, venerdì sera, su un palco speciale: il campo sportivo Arnaldo Satini, tornato finalmente a ospitare la presentazione delle squadre dopo quindici anni di attesa. Una cornice d’eccezione, un messaggio di rinascita: i lavori all’impianto, che per un tempo che sembrava interminabile hanno complicato la piena fruizione, sono ormai quasi ultimati. Proprio questo ha permesso non solo di riportare le partite casalinghe della prima squadra ‘a casa’, ma anche di rinnovare una tradizione sentita e attesa, capace di coinvolgere i tesserati e tutta la comunità di Taverne d’Arbia e dei quartieri limitrofi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asta, il calcio è passione. Festa per i ’primi’ 60 anni