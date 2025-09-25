Assunzioni l’outlet di Castel Guelfo cerca personale | come candidarsi

Castel Guelfo (Bologna), 25 settembre 2025 – Un’intera giornata dedicata al lavoro e alle opportunità professionali. Castel Guelfo The Style Outlets, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Imola, apre le porte a chi punta a una carriera nel mondo della vendita al dettaglio con un ‘Recruiting day’, una giornata di selezione del personale, in programma martedì 7 ottobre a partire dalle 10. L’iniziativa offrirà ai candidati la possibilità di incontrare direttamente i marchi del centro, scoprire le posizioni disponibili e consegnare il proprio curriculum. Sono già una ventina le offerte aperte, con contratti sia full-time che part-time, soprattutto per ruoli di addettoa alle vendite, responsabile di negozio e addettoa alla ristorazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assunzioni, l’outlet di Castel Guelfo cerca personale: come candidarsi

In questa notizia si parla di: assunzioni - outlet

