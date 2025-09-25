Assunzioni Ast | Piano per garantire turnover e assistenza

L’Ast di Ascoli avvia un piano di assunzioni e proroghe che coinvolge complessivamente 64 unità di personale. Le procedure riguardano contratti a tempo indeterminato e determinato, attraverso concorsi già espletati, graduatorie e mobilità, oltre alla proroga di contratti in scadenza. In particolare, per il comparto sanità, sono previste 13 nuove assunzioni a tempo indeterminato: 5 infermieri, 7 tecnici di radiologia e 1 tecnico di laboratorio. Si tratta di inserimenti mirati a colmare vuoti lasciati da cessazioni di servizio, dunque turnover e non incremento di organico. Parallelamente sono state approvate 22 proroghe di contratti fino al 31 dicembre, riguardanti 20 infermieri e 2 tecnici di radiologia in sostituzione di maternità e assenze di lunga durata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assunzioni Ast: "Piano per garantire turnover e assistenza"

