Assunzione di un funzionario comunale scatta l' opposto al prefetto
Nuova bufera politica a Sant’Arpino. I consiglieri comunali del gruppo misto – Lettera, Pezone e Cammisa – hanno annunciato di aver depositato un esposto formale in merito alla procedura di mobilità che ha portato all’assunzione di un “funzionario specialista in attività amministrative” presso il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
