Assunti per l’emergenza cento camici Inail a rischio da ottobre 2025

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025

Per quasi un centinaio di giovani professionisti sanitari dell’Inail si avvicina la scadenza cruciale del 31 ottobre 2025: senza un intervento legislativo, il contratto che li lega all’Istituto, stipulato in piena emergenza pandemica, potrebbe cessare, lasciandoli senza lavoro e riducendo ulteriormente il personale sanitario disponibile. Il conto alla rovescia verso il 31 ottobre La data . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

