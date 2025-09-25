ASL Roma 3 ad Ostia la Passeggiata inclusiva per la disabilità

Ostia, 25 settembre 2025 – Sabato 27 settembre il lungomare di Ostia (con partenza dal Porto di Roma alle ore 16.30) ospiterà la terza edizione della “Passeggiata inclusiva”, iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e sensibilizzare i cittadini sul tema della disabilità. L’evento, patrocinato dalla ASL Roma 3, è organizzato dal Centro Paraplegici di Ostia in collaborazione con l’ Associazione Nuova AMO e con l’ Associazione DisabilmenteMamme. L’incontro vedrà la partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni che cammineranno insieme per lanciare un forte messaggio di integrazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

