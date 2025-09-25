Asian Songs and Rhythms | al Conservatorio un viaggio musicale tra oriente e occidente
Prosegue al Conservatorio Nicolini la rassegna Concerti Aperitivo della Domenica. Il prossimo appuntamento, in programma il 28 settembre 2025 alle ore 11 nel Salone dei Concerti, è intitolato Asian Songs and Rhythms (1924-1927), musiche di Georges Ivanovi? Gurdjieff (1866-1949) e Thomas. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: asian - songs
Nave de Vero. . Il meglio del K-Beauty ti aspetta a Nave de Vero! Scopri dove trovare i prodotti più in trend del momento E a fine settembre vivi il K-Weekend con: K-POP Dance Fight Fest – 27/9 K-ble Jungle’s Asian Music Show – 28/9 Immergiti nell’ - facebook.com Vai su Facebook
Asian Songs and Rhythms: al Conservatorio un viaggio musicale tra oriente e occidente - Il prossimo appuntamento, in programma il 28 settembre 2025 alle ore 11 nel Salone dei Concerti, è intitolato Asian So ... Riporta ilpiacenza.it
Twincussion: 'Twin Beats' — Melodies and Rhythms From Taiwan - The duo's international journey began at the 2014 Southern California International Marimba Competition, and in 2016, they won first prize at the International Percussion Competition in Italy. Si legge su asiasociety.org