Asia Vitale | Ho girato un video di un finto stupro Su OnlyFans faccio soldi lavorare è uno spreco di tempo

A La Zanzara è tornata a parlare Asia Vitale, la 20enne che ha deciso di sbarcare su OnlyFans perché con 1.400 euro al mese non riusciva a mantenere il suo stile di vita. La ragazza ha raccontato il suo lavoro al programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24. La giovane vuole. 🔗 Leggi su Today.it

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gudagno 9mila euro in un mese»

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo a Cruciani: “Guadagno 9mila euro al mese. Ecco come”

Asia Vitale, la 19enne stuprata dal branco: «Non li perdono, ma vadano ai domiciliari». Lo sfogo in un video su TikTok - Un appello perché la vicenda sia chiusa «in maniera stabile ed equilibrata» e perché i ragazzi che hanno abusato di lei in un cantiere abbandonato del Foro italico, a Palermo, tutti condannati, ...